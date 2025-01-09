Президент США Джо Байден через пожежі в Каліфорнії скасував свій останній на посаді закордонний візит до Рима та Ватикану, пише Укрінформ з посиланням на AP.

Байден скасував візит до Рима та Ватикану

Очікувалося, що Байден вилетить 9 січня після промови на прощанні з експрезидентом Джиммі Картером у Вашингтоні.

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Під час триденного візиту до Рима та Ватикану Байден мав зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністром країни Джорджею Мелоні, а також із Папою Римським Франциском.

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«Президент Байден вирішив скасувати свою поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням в найближчі дні», - ідеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

Оголошення про скасування триденної поїздки відбулося через кілька годин після того, як Байден залишив Лос-Анджелес після зустрічі зі своїм першим правнуком, якого народила в середу його старша онука Наомі.

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Також у Лос-Анджелесі Байден зустрівся з поліцією, пожежниками і співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, які борються з пожежами у цьому регіоні, та затвердив оголошення про масштабне лихо в Каліфорнії.

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«Ми готові зробити все, що потрібно, щоб приборкати пожежі у Південній Каліфорнії та допомогти у відновленні. Але ми знаємо, що це буде страшенно довгий шлях. Федеральний уряд тут, щоб залишатися доти, доки ми вам потрібні», - написав Байден у соцмережі Х.

Масові пожежі у Лос-Анджелесі - що відомо

8 січня престижний район Лос-Анджелеса Пасіфік Палісейдс охопила масштабна лісова пожежа, яка знищила понад 1182 га землі.

Близько 30 тисяч людей були евакуйовані.

Напередодні влада міста попереджала про надзвичайну пожежну небезпеку через потужні вітри, що прийшли після тривалої посушливої погоди.