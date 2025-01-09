Популярний месенджер Telegram за три місяці після затримання його засновника Павла Дурова у Франції передав органам США дані понад 2 250 користувачів, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію The Moscow Times.

Згідно з інформацією про виконані запити правоохоронних органів у звіті Telegram, за період з початку минулого року по 13 грудня месенджер виконав 900 запитів органів у США, передавши їм інформацію про номери телефонів та IP-адреси 2 253 користувачів.

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Раніше Telegram надавав такі дані користувачів лише у випадках, пов’язаних з тероризмом, і до 30 вересня 2024 року виконав лише 14 запитів від органів у США щодо 108 користувачів.

Збільшення схвалених дозволів на переважну більшість запитів пов’язано з тим, що у вересні Telegram оголосив про зміну політики конфіденційності.

Вона була скоригована після того, як 24 серпня правоохоронці Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова, потім взяли його під судовий нагляд, заборонивши залишати країну.

Зазначається, що у випадку з Росією бот Telegram дає інформацію тільки за період з 1 січня до 30 вересня 2024 р.

Згідно зі звітом компанії, за цей час було виконано 0 запитів.

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Раніше Укрінформ також писав про те, що Telegram-канали одразу кількох російських пропагандистських ЗМІ перестали відкриватися у користувачів в Європі.