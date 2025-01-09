Маргарита Симоньян, головна редакторка російського пропагандистського медіа Russia Today (RT), заявила, що її чоловік Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі.

“До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце”, — написала вона.

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Російська пропагандистка додала, що “не вміє записувати кружечки в реанімації та робити селфі зі своїми риданнями, тому просить вибачення, що не пише в соцмережах”.

Тигран Кеосаян з 2016 року веде пропагандистську програму “Международная пилорама” на російському телеканалі НТВ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він потрапив під персональні санкції від ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії.

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Тиграна Кеосаяна отруїли? Що відомо

Наразі в соцмережах ширяться чутки про дотичність української військової розвідки (ГУР) до раптової хвороби російського телеведучого.

Так, відомий проросійський блогер Анатолій Шарій нібито заявив*, що Кеосаян був “отруєний працівниками ГУР за особистим наказом Зеленського”.

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Скріншот з нібито Телеграм-каналу Шарія у своєму Фейсбуку оприлюднив користувач Олександр Бухтіяр. В описі профілю він вказує, що є фахівцем з PR, відомий він також і як співзасновник проєкту Мобільні лікарі.

У цитованому Бухтіяром скріншоті начебто Шарій пише, що операція з отруєння була реалізована вчора в одному з московських ресторанів, де вечеряли Тигран і Маргарита, каже Шарій.

“Ще в ресторані Тиграну стало зле — у нього, вибачте, почався сильний пронос. Він буквально не міг вийти з туалету в ресторані, поки не приїхала швидка. У мене є фото з туалету, де перебував Тигран.

Поки не знаю, чи варто їх публікувати, але там був справжній жах — сліди були не лише на стінах, а й навіть на стелі”.

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У тексті йдеться, що стандартні методи лікування не допомогли, а стан продовжує погіршуватися.

“Уночі стався розрив сфінктера і на тлі ослабленого отруйною речовиною організму сталася клінічна смерть. Шанси на життя мінімальні”.

Нібито “джерела” Шарія в ГУР кажуть, що така отрута була розроблена спеціально для ліквідації тих, кого Київ вважає пропагандистами. Він вважає, що першою ціллю мала стати сама Маргарита Симоньян, а не її чоловік.

Нібито Шарій запевняє, що “головному вже доповіли. Він розгніваний. Думаю, вдарить по Києву”.

Kyiv Post не зміг незалежно перевірити цю інформацію.

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Також Kyiv Post звернувся до власних джерел у розвідувальних колах. Втім, там поки не готові коментувати заяви щодо причетності Головного управління розвідки до отруєння Тиграна Кеосаяна.

В грудні 2023 року джерела Kyiv Post у воєнній розвідці повідомили про отруєння ексдиректора російського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей.

“На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями”, — написав у своєму Телеграм-каналі Красовський.

Втім, джерела Kyiv Post зазначили, що його “стан продовжує погіршуватися”, та додали, що “імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист”.

Тоді у відповідь на матеріал Kyiv Post кремлівські державні медіа повідомили, що колега-пропагандистка Красовського Маргарита Симоньян зателефонувала йому, і він “починає приходити до тями”.

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*інформація була оновлена і виправлена