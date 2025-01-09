Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні в обсязі 500 млн дол.

Про це він повідомив відкриваючи 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», передає кореспондент Укрінформу.

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Допомога Україні від США на $500 млн - що відомо

«Я оголошую сьогодні новий пакет допомоги… вартістю 500 млн дол.», – заявив Остін.

Він пояснив, що до нього входять додаткові ракети для української ППО, боєприпаси, в тому числі класу повітря-земля, обладнання для F-16 тощо.

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Остін відзначив, що за останні кілька тижнів країни взяли на себе нові зобов’язання та пообіцяли нові внески.

Він згадав про:

Німеччину, яка зобов’язалася передати нову допомогу на 680 млн дол. до кінця року

Норвегію, яка пообіцяла понад 2 млрд дол. військової допомоги

Велику Британію, яка щороку виділятиме понад 3 млрд фунтів.

З огляду на суми допомоги Україні відносно власного ВВП топ-3 – це Данія, Естонія та Латвія.

Міністр зауважив, що це остання для нього зустріч у форматі «Рамштайн», започаткованому у квітні 2022 року, та подякував усім партнерам за плідну співпрацю заради забезпечення потреб України в її справедливій боротьбі.

Більше по темі На “Рамштайні” затвердили план допомоги Україні до 2027 року Дорожня карта спрямована на організацію закупівель, залучення інвестицій, підтримку української ОПК та забезпечення військової допомоги.

Почавши із Javelin і Stinger, які допомогли українцям відбити перші атаки росіян, США разом із союзниками й партнерами з Контактної групи з питань оборони України виділили Україні за останні роки безпекову допомогу на загалом понад 120 млрд дол.

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Окрім того, партнери розширили виробництво зброї та амуніції по всьому світу.

Україна отримує широкий спектр систем – від артилерії та боєприпасів до систем ППО та бойових танків, зазначив Остін.

Участь у зустрічі беруть Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умеров.

Військова допомога Україні від США у 2025 - подробиці

Напередодні заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив з представниками Ради нацбезпеки США плани допомоги на 2025 рік та співпрацю.

Пріоритетні цілі України у 2025 році: