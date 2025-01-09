Останні опитуванням КМІС, свідчать, що українці надалі найбільше довіряють Силам оборони (92%).

Кому найбільше довіряють українці

Щодо Сил оборони лишається стабільно дуже висока підтримка – 92% довіряють і лише 2% не довіряють (рік тому показники були, відповідно, 96% і 1%). Баланс довіри-недовіри – +90%, вказується у пресрелізі «Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2024 роках».

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Водночас, найменшу довіру у наших співгромадян до прокурорів - 9%, і судів - 12%.

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Соціологи зазначають – рівень довіри до ЗСУ залишається високим. На тлі цього можна чітко відстежити падіння довіри до інших державних інституцій, зокрема до Верховної Ради та Уряду.

Лише 13% опитаних довіряють парламенту, а 20% — уряду, свідчать отримані результати.

Важливо також наголосити на тому, що довіра українським ЗМІ лишається доволі низькою і має низхідний тренд за останній рік.

Так, зараз українським ЗМІ довіряють 27%, не довіряють – 42% (решта 32% мають невизначене ставлення).

У грудні 2023 року довіряли 29%, не довіряли – 40%. Тому якщо торік баланс довіри-недовіри становив -11%, то зараз – -15%.

Водночас, попри низький рівень довіри до влади, більшість українців не підтримують проведення виборів у найближчий час.

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Кому ще довіряють українці

Досить високий рівень довіри зберігається до СБУ (54%).

А от довіра до поліції за останній рік дещо знизилася (з 41% до 37%).

КМІС також пише про те, що в Україні зберігається висока довіра волонтерам – 81% їм довіряють і лише 5% не довіряють (у грудні 2023 року показники була 84% і 3% відповідно).

Опитування проводилося КМІС у грудні 2024 року методом телефонних інтерв’ю.

Скільки українців довірять Зеленському

Раніше ми писали про те, рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського серед українців дещо знизився.

Станом на грудень 2024 року 52% опитаних висловили йому довіру, 39% – недовіру, а решта не визначилися.