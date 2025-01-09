Німеччина передасть Україні додаткову партію ракет для систем ППО IRIS-T вже найближчими тижнями, що дозволить значно посилити протиповітряну оборону нашої держави.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає n-tv.

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Україна отримає ракети IRIS-T від Німеччини - подробиці

Німеччина прийняла рішення відправити в Україну партію артилерійських снарядів, які спочатку були призначені для поповнення складів Бундесверу.

“Ми спочатку поставляємо їх Україні, перш ніж поповнювати наші запаси”, – зазначив Пісторіус.

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Міноборони ФРН повідомило про надання Україні близько 50 додаткових ракет великої дальності для систем IRIS-T.