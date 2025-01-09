Німеччина передасть Україні додаткову партію ракет для систем ППО IRIS-T вже найближчими тижнями, що дозволить значно посилити протиповітряну оборону нашої держави.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає n-tv.
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Україна отримає ракети IRIS-T від Німеччини - подробиці
Німеччина прийняла рішення відправити в Україну партію артилерійських снарядів, які спочатку були призначені для поповнення складів Бундесверу.
“Ми спочатку поставляємо їх Україні, перш ніж поповнювати наші запаси”, – зазначив Пісторіус.
Міноборони ФРН повідомило про надання Україні близько 50 додаткових ракет великої дальності для систем IRIS-T.
Deutschland unterstützt die #Ukraine weiterhin verlässlich & tatkräftig. In 2025 werden die bereits angekündigten 6 IRIS-T Systeme geliefert. Neu: 🇩🇪 wird knapp 50 Lenkflugkörper für IRIS-T-Systeme bereitstellen. Minister Pistorius kündigte bei der #UDCG weitere Unterstützung an: pic.twitter.com/TkRqqzRDmx— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 9, 2025
Німеччина передала Україні шостий комплекс ППО IRIS-T
23 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України.
20 грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T.
Тоді не конкретизувалося про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.
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Уряд Німеччини пообіцяв відправити Україні системи ППО IRIS-T малого та середнього радіуса дії до Різдвяних свят.
20 листопада Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги Україні, у якому є бронетехніка, дрони, амуніція.