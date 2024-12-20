Норвегія відправила пакет підтримки України на 232 млн доларів на фінансування військового обладнання, йдеться на сайті уряду країни.

Норвегія поповнила Міжнародний фонд для України

Кошти мають розподілити так:

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92 мільйони фунтів стерлінгів для обладнання для посилення військово-морських сил України, в тому числі малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та БпЛА для протимінної боротьби;

68 мільйонів фунтів стерлінгів - засоби ППО, зокрема числі радари, наземне обладнання для маскування і системи РЕБ з безпілотниками;

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26 мільйонів фунтів стерлінгів - забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих уже наданих систем.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам зауважив, що війна в Україні триває і потреба в військовому обладнанні залишається гострою.

Він додав, що завдяки Міжнародному фонду для України (IFU) вони можуть допомогти забезпечити Україну необхідною зброєю та обладнанням для боротьби з російським вторгненням.

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ІFU − механізм фінансування, куди роблять внески міжнародних партнерів, і ці кошти згодом використовують для закупівлі пріоритетного військового обладнання для України.

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Фонд очолюється міністерством оборони Великої Британії від імені виконавчої групи, до якої входять Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція і Литва.

За три роки повномасштабної війни Норвегія надала IFU 1,8 млрд норвезьких крон.

Норвегія надала понад $240 млн на зміцнення ВМС України

Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (241 млн доларів США) на зміцнення українського флоту, розмінування та навчання військових.

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

Фінансова допомога Україні від партнерів: