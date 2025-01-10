За підсумками зустрічі у форматі “Рамштайн”, яка відбулася 9 січня, Україна отримає додаткові пакети військової допомоги на 2 млрд доларів, повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі Ми-Україна.
Нові пакети допомоги Україні: підсумки “Рамштайну”
Зеленський наголосив на важливості створення 8 коаліцій спроможностей, які підтримують 34 країни. Ці коаліції спрямовані на зміцнення оборони України в таких напрямках, як:
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- протиповітряна оборона;
- розмінування;
- морські спроможності;
- артилерія;
- бронетехніка;
- ІТ;
- дрони.
“Щоб було зрозуміло, що це коаліція ППО, коаліція розмінування, морська коаліція, артилерія тощо. І все це посилює Україну”, − додав український лідер.
Нові пакети допомоги та коаліції спроможностей є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України.
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