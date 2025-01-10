За підсумками зустрічі у форматі “Рамштайн”, яка відбулася 9 січня, Україна отримає додаткові пакети військової допомоги на 2 млрд доларів, повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі Ми-Україна.

Нові пакети допомоги Україні: підсумки “Рамштайну”

Зеленський наголосив на важливості створення 8 коаліцій спроможностей, які підтримують 34 країни. Ці коаліції спрямовані на зміцнення оборони України в таких напрямках, як:

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  • протиповітряна оборона;
  • розмінування;
  • морські спроможності;
  • артилерія;
  • бронетехніка;
  • ІТ;
  • дрони.

“Щоб було зрозуміло, що це коаліція ППО, коаліція розмінування, морська коаліція, артилерія тощо. І все це посилює Україну”, − додав український лідер.

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Нові пакети допомоги та коаліції спроможностей є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України.

Умєров розповів про головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну”

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).

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Він звинуватив нУкраїну в тому, що вона начебто не може взяти відповідальність за Волинську трагедію.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбудеться в лютому.

 Україна перейшла на новий рівень співпраці з партнерами, який передбачає не лише закриття нагальних потреб, а й побудову довгострокових спроможностей ЗСУ.

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