10 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗСУ атакували командний пункт 3-го армійського корпусу ЗС РФ

“10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області”, - ідеться у повідомленні.

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Протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими загарбниками об’єктах в Донецькій області.

“При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення”, - зауважили у Генштабі.

Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати російських окупантів.

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Минулі удари ЗСУ по об’єктам РФ на Донеччині

8 січня ЗСУ завдали удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних сил України та цивільного населення.