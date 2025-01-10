Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна і Польща досягти домовленостей про пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв Волинської трагедії.

Україна і Польщі досягли певних рішень щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

«Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Чекаємо подальших рішень», - написав Туск.

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Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що есгумація тіл та гідне поховання жертв Волинської трагедії - єдиний шлях до “добрих польсько-українських взаємин”.

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Волинська трагедія – що треба знати

Волинське питання (або Волинський інцидент чи  Волинська трагедія – етнічні чистки в 1943 році на Волині між польським та українським населенням, участь у яких брали Українська Повстанська Армія, підпорядкована ОУН, польська Армія Крайова, польські шуцманшафт-батальйони, радянські партизани, а також українські та польські громадяни.

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Крім двох громадян США та двох громадян Колумбії до терористичної групи нібито входили також троє українців.

У традиційній польській історіографії подія сприймається як етнічна чистка виключно польського населення, а в українській – як “дія у відповідь”. 

Водночас міністр задоволений тим, що техніка надходить в Україну, але й визнав, що прориву немає, а ризик катастрофи зростає перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.

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