Велика Британія запровадила санкції проти російських енергетичних компаній «Газпром Нафта» та «Сургутнефтегаз».

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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Британія ввела санкції проти «Газпром Нафти» та «Сургутнефтегазу»

Зазначається, що нафтові гіганти «Газпром Нафта» та «Сургутнефтегаз» видобувають понад один мільйон барелів нафти за день і приносять Росії близько 23 мільярдів доларів на рік.

В Уряді Великої Британії наголошують, що прибутки від цих двох компаній наповнюють військовий бюджет РФ та сприяють війні Росії проти України.

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«Доходи від нафти є джерелом для життя путінської військової економіки. Ми не дозволимо, щоб прибутки від нафти ставили під загрозу життя українців, і також не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою скарбницю, оскільки вона продовжує загрожувати нашій колективній безпеці», - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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В британському уряді сподіваються, що санкції проти компаній «Газпром Нафта» та «Сургутнефтегаз» значно обмежать можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

Зеленський відреагував на санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський подякував Британії за чергові санкції проти Росії.

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«Вдячний Сполученому Королівству за непохитну підтримку та рішучі дії проти російської воєнної машини. Запровадивши санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, Велика Британія вкотре суттєво обмежила здатність Путіна фінансувати агресію», - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Київ цінує постійні зусилля Великої Британії у боротьбі з тіньовими операціями російського флоту, які залишаються ключовим елементом нафтоторгівлі.

США ввели нові санкції проти РФ

Перед Британією Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад 30 нафтосервісних компаній Росії.

Нові обмеження спрямовані на підрив російської нафтової індустрії у межах виконання зобов’язань G7 щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв.

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Крім того, обмеження торкнулися й найбільшої російської судноплавної компанії «Совкомфлот», що може суттєво ускладнити експорт російської нафти.