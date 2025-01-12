Спеціальний прокурор США Джек Сміт, який вів федеральні справи проти Дональда Трампа щодо спроб скасування його поразки на президентських виборах 2020 року та неправомірному поводженні із секретними документами, подав у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

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Сміт подав у відставку з Міністерства юстиції у п’ятницю, 10 січня. У суботу він звернувся до окружного судді США Ейлін Кеннон із проханням скасувати судовий наказ, який блокує публікацію його фінального звіту про розслідування.

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Спецпрокурор у справах Трампа подав у відставку

Повідомлення про відставку Сміта з’явилося у виносці в документі, де зазначалося, що спецрадник завершив свою роботу, представив фінальний конфіденційний звіт 7 січня та «відокремився» від Міністерства юстиції 10 січня.

Сміт порушив дві з чотирьох кримінальних справ щодо Трампа після залишення ним посади президента у 2021 році. Обидві справи були припинені: одну з них закрив призначений Трампом суддя у Флориді, а другу - Верховний суд США, який постановив, що колишні президенти мають імунітет від судового переслідування за свої офіційні дії.

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Після перемоги Трампа на президентських виборах 5 листопада Сміт відмовився від розслідування обох справ, посилаючись на правило Мін’юсту, яке забороняє переслідувати чинних президентів.

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Звертаючись до суду із проханням зняти звинувачення, команда Сміта наполягала, що суть справ залишається актуальною, проте повернення Трампа у Білий дім робить продовження розгляду неможливим.

Видання зазначає, що відставка Сміта була очікуваною. Трамп, який неодноразово називав Сміта «божевільним», заявив, що звільнить його відразу після вступу на посаду президента 20 січня.

Справи проти Трампа

У серпні 2022 року в маєтку Трампа слідчі ФБР знайшли та вилучили секретні документи, які не мали би бути в особистому користуванні експрезидента.

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У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за федеральними звинуваченнями в незаконному зберіганні таємних державних документів після залишення посади президента у 2021 році й перешкоджанні правосуддю. Прокурори звинуватили його в тому, що він утримував секретні матеріали, які стосувалися національної безпеки США.

У липні 2024 року окружна суддя Ейлін Кеннон відхилила федеральні обвинувачення проти Трампа в справі про неналежне поводження із секретними документами, визнавши неправомірним призначення спецпрокурора в цьому питанні.