Україна готова передавати керівнику КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він організує їхній обмін на українських воїнів у полоні РФ, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Україна готова обміняти полонених корейців на воїнів ЗСУ − подробиці

За словами Зеленського, для солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, розглядатимуть інші варіанти.

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“Ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість”, − пояснив український лідер.

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Президент наголосив, що це лише питання часу, коли українським військовим вдасться взяти в полон ще корейців.

“Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші… І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР”, − підсумував Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський розповів про російські обстріли за тиждень і закликав партнерів підтримувати Україну.

Полонений солдат з КНДР розповів про значні втрати

Один із північнокорейських солдатів, якого взяли в полон Сили оборони, розповів про “значні” втрати серед північнокорейських військових у РФ.

Південнокорейська розвідка підтверджувала, що українські військові взяли в полон двох військових з Північної Кореї. 

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За оцінками Південної Кореї, КНДР направила до РФ близько 11 тисяч військових для підтримки війни проти України. 

Раніше Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових.

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