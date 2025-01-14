Чинний президент США Джо Байден виступив у Держдепартаменті США з промовою, присвяченою досягненню його адміністрації у зовнішній політиці, повідомив Голос Америки.
Завершальна промова Байдена − подробиці
Він повідомив, що США виграють світову конкуренцію, а Америка зараз сильніша, ніж чотири роки тому.
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Противники США, за його словами, стали слабшими,
“Путін хоче захопити Київ за три дні, але відтоді я був у центрі Києва, а він ні”, − наголосив американський лідер.
Байден став єдиним головнокомандувачем США, який відвідав країну в стані війни, де немає американських військ.
США допомогли Україні завадити планам Путіна
“Після того, як Путін почав своє вторгнення, у мене було два завдання: об’єднати світ на підтримку України й не допустити війни між двома ядерними державами. Нам візьми і те, й інше”, − пояснив очільник США.
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Штати допомогли Україні завадити планам кремлівського режиму. Словами президента, його адміністрація заклала основу для команди Трампа , аби вона могла захистити майбутнє України. Байден додав, що великі авторитарні держави, тобто Іран, Росія , Китай і КНДР, зближуються, однак від слабкості, а не від сили.
“Сполучені Штати перебувають у принципово сильнішій позиції щодо цих країн, ніж чотири роки тому”, − закцентував Байден.
До вступу чинного президента США на посаду лише дев’ять союзників по НАТО продавали на оборону 2% ВВП, а зараз кількість таких країн збільшилася до 23.
Байден згадав про виведення військ США з Афганістану та вважає це правильним рішенням.
Трамп отримає найсильніші позиції в питаннях України після Байдена
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа отримає найсильніші позиції в питаннях України після інавгурації Трампа.
Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц вважає, що Україна стикається з браком людських ресурсів, бо призовний вік вищий за 18 років.
Водночас Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році.