Україна прагне продовжити “економічний безвіз” та закріпити його на постійній основі через зміни Угоди про асоціацію.

Про це на засіданні уряду у вівторок сказав Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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Україна хоче домовитися з ЄС про продовження лібералізації торгівлі

Шмигаль зазначив, що Україна буде обговорювати з європейськими партнерами продовження “економічного безвізу” та його закріплення на постійній основі шляхом внесення змін до Угоди про асоціацію.

За його словами, показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати, 60% товарів, що продає український бізнес за кордон, надходять до ЄС.

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У 2024 році Україна експортувала в ЄС товарів майже на 25 млрд доларів.

“Це на 6% більше, ніж у 2023 році. Одним із важливих чинників такого успіху став так званий економічний безвіз, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот. Завдання мінімум у торгівлі на цей рік — зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року”, - сказав Шмигаль.

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Україна веде перемовини про спільний контроль кордонів

“Ми продовжуємо перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року. Зараз Єврокомісія оцінює нашу потенційну угоду з Польщею. Після узгодження технічних питань зможемо використати цю напрацьовану модель для інших наших сусідів-членів ЄС”, - сказав Шмигаль.

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Він додав, що у 2025 році планується розширювати та покращувати систему єЧерга.

За більш ніж два роки за допомогою цієї системи відбулося майже 1,6 млн перетинів кордону

Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їх перебування на кордоні.

Шмигаль зауважив, що у 2024 році була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року, яка передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових.

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Економічний безвіз для України - що варто знати

У січні 2024 року Європейська комісія пропонувала продовжити “економічний безвіз” для України та Молдови.

Раніше Рада Європейського союзу пролонгувала «економічний безвіз» України до червня 2024 року.