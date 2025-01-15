Верховний суд Росії визнав “Бєлгородську народну республіку” (БНР) та “Курську народну республіку” (КНР) терористичними організаціями, повідомляє російське видання “Фонарь” з посиланням на дані ФСБ.

Що таке “БНР” та “КНР”?

Рішення було ухвалено ще 22 листопада 2024 року, але інформація про це з’явилася лише зараз.

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На сайті ФСБ зазначається, що БНР є структурним підрозділом міжнародної організації “Форум вільних держав постРосії”, яка також заборонена в Росії.

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Наразі невідомо, чи справді існували такі рухи, як БНР та КНР, і хто до них входив.

В Євпаторії посилюють пости, щоб знайти партизанів

Український партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму. На них зараз окрім російських військових з’являються представники Федеральної служба безпеки Росії (відомої як ФСБ) та інших силових відомств. 

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що тільки Росії потрібна ця війна.

Російське керівництво змінило тактику зберігання пального на тимчасово окупованих територіях України. Лгістика ворожої армії суттєво постраждала внаслідок ударів ЗСУ.

Партизани руху “АТЕШ” здійснили диверсію на ділянці залізниці, яку росіяни використовують для постачання на фронт боєприпасів з арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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