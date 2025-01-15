Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси, ударні та розвідувальні безпілотники, а також бронемашини, повідомляє уряд Німеччини.

600 ударних дронів та боєприпаси: нова допомога від Німеччини

До списку наданої допомоги увійшло таке озброєння:

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  • 20 машин із захистом від мін і засідок;
  • боєприпаси для танків Leopard 1;
  • 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
  • 19 тисяч снарядів калібру 122 мм;
  • 600 ударних безпілотників HF-1;
  • 50 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
  • 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 43 розвідувальні безпілотники Songbird;
  • 495 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;
  • біноклі, вовняні ковдри та турнікети.

Німеччина також готує до передачі БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30, машини із захистом від мін і засідок, а також самохідні гаубиці RCH 155.

Україна отримала першу колісну гаубицю RCH 155 від Німеччини − подробиці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

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RCH 155 − сучасна самохідна артилерійська установка, розроблена компанією KNDS. Вона поєднує високу мобільність, вогневу міць та сучасні технології, що дозволяє їй ефективно виконувати завдання з вогневої підтримки військ.

У листопаді генеральний директор німецько-французького оборонного об’єднання KNDS повідомляв, що Україна отримає колісні гаубиці RCH 155 у квітні 2025 року.

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