Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси, ударні та розвідувальні безпілотники, а також бронемашини, повідомляє уряд Німеччини.

600 ударних дронів та боєприпаси: нова допомога від Німеччини

До списку наданої допомоги увійшло таке озброєння:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

20 машин із захистом від мін і засідок;

боєприпаси для танків Leopard 1;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

19 тисяч снарядів калібру 122 мм;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

46 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

43 розвідувальні безпілотники Songbird;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;

біноклі, вовняні ковдри та турнікети.

Німеччина також готує до передачі БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30, машини із захистом від мін і засідок, а також самохідні гаубиці RCH 155.

Україна отримала першу колісну гаубицю RCH 155 від Німеччини − подробиці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.

Advertisement

RCH 155 − сучасна самохідна артилерійська установка, розроблена компанією KNDS. Вона поєднує високу мобільність, вогневу міць та сучасні технології, що дозволяє їй ефективно виконувати завдання з вогневої підтримки військ.

У листопаді генеральний директор німецько-французького оборонного об’єднання KNDS повідомляв, що Україна отримає колісні гаубиці RCH 155 у квітні 2025 року.