Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли боєприпаси, ударні та розвідувальні безпілотники, а також бронемашини, повідомляє уряд Німеччини.
600 ударних дронів та боєприпаси: нова допомога від Німеччини
До списку наданої допомоги увійшло таке озброєння:
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- 20 машин із захистом від мін і засідок;
- боєприпаси для танків Leopard 1;
- 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
- 19 тисяч снарядів калібру 122 мм;
- 600 ударних безпілотників HF-1;
- 50 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 43 розвідувальні безпілотники Songbird;
- 495 штурмових гвинтівок HK 416;
- 11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;
- біноклі, вовняні ковдри та турнікети.
Німеччина також готує до передачі БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30, машини із захистом від мін і засідок, а також самохідні гаубиці RCH 155.
Україна отримала першу колісну гаубицю RCH 155 від Німеччини − подробиці
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, яка має посилити українську артилерію.
RCH 155 − сучасна самохідна артилерійська установка, розроблена компанією KNDS. Вона поєднує високу мобільність, вогневу міць та сучасні технології, що дозволяє їй ефективно виконувати завдання з вогневої підтримки військ.
У листопаді генеральний директор німецько-французького оборонного об’єднання KNDS повідомляв, що Україна отримає колісні гаубиці RCH 155 у квітні 2025 року.