Всі водії, які планують в’їзд на територію Молдови, зобов’язані мати при собі дійсний сертифікат про проходження технічного огляду транспортного засобу.

Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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В’їзд в Молдову: тепер тільки з техоглядом - подробиці

16 січня набрала чинності норма, яка зобов’язує водіїв під час в’їзду при собі мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу.

Ідеться про вимоги Правил дорожнього руху, затверджених постановою уряду Республіки Молдова від 13 травня 2009 року № 357.

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Прикордонна служба Молдови не пропускатиме транспортні засоби без дійсного сертифікату техогляду.

У ДПСУ закликають громадян під час поїздки до Молдови врахувати ці зміни.

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення?

Загалом, за 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

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За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).