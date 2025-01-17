За 16 січня зафіксували 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Гарячі напрямки, 17 січня: Покровський, Лиманський, Куп’янський, Курський

На Куп’янському напрямку відбулися 5 штурмів у районах Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. Одне боєзіткнення триває.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу Копанок, Новосергіївки, Греківки, Зеленого Гаю, Макіївки, Торського, Новоплатонівки, Тернів і Зарічного. Два бойових зіткнення досі тривають.

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На Краматорському напрямку ворог атакував 7 разів позиції українських захисників поблизу Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, наразі точиться одне бойове зіткнення поблизу Івано-Дар’ївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмів позицій ЗСУ біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

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На Покровському напрямку впродовж минулої доби ЗСУ зупинили 47 штурмів поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Ще 9 боєзіткнень тривають.

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На Новопавлівському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника поблизу Новосілки та Темирівки

На Оріхівському напрямку противник марно атакував населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири штурми противника.

На Курському напрямку Росія 13 разів марно атакувала українські позиції, ще шість бойових зіткнень тривають і досі.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 17 січня 2024 року становлять близько 815 тис. 820 осіб, зокрема 1670 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

9803 (+12) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20381 (+13), артилерійських систем – 22019 (+4), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1046, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63)

крилатих ракет ‒ 3049, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124), спеціальної техніки ‒ 3699 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Наліт “Шахедів” на Київщину: поранено дитину − подробиці

В ніч проти п’ятниці, 17 січня, Київська область зазнала атаки іранських дронів-камікадзе “Shahed”, повідомила Київська ОВА.

Уламки дронів впали на один із населених пунктів області, поранення дістала дитина та спалахнула пожежа.

У хлопчика 2012 року народження зафіксували підозру на контузію та рвану рану стегна. Дитину госпіталізовано.

Через падіння уламків також виникла пожежа у кафе-магазині та котельні. Площа пожежі склала майже 200 квадратних метрів. Рятувальники вже локалізували вогонь. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку.

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Сирський представив у НАТО стратегію ЗСУ на 2025 рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулося 16 січня в штаб-квартирі НАТО, повідомила пресслужба місії України при НАТО.

Під час засідання Сирський ознайомив колег з оперативно-стратегічною ситуацією на фронті, представив оцінку російських планів щодо продовження війни, озвучив прогнози щодо подальших дій ворога, а також надав стратегію ЗСУ на 2025 рік.

Сирський наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України та можливості завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії.

Він також закликав країни НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за “данською моделлю” та надати додаткову підтримку в підготовці військових, зокрема проводити тренування на українських полігонах із залученням інструкторів Альянсу.

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Союзники підтвердили незмінність підтримки України та готовність надавати необхідну допомогу.

Крім того, Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генералом Чарльзом Брауном, під час якої обговорив ситуацію на фронті.