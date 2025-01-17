16 січня президент Росії Владімір Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2025 році, йдеться в тексті відповідного указу.

Путін підписав указ про військові збори для резервістів − подробиці

Указ передбачає організацію зборів для підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб у запасі.

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Подробиці щодо термінів, кількості учасників і їхніх обов’язків визначать  в окремих документах. 2025 рік у Росії офіційно назвали “роком захисника вітчизни”. 

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Згідно з указом, створено організаційний комітет із керівником Адміністрації Путіна Антоном Вайно, запланували заходи на федеральному та регіональному рівнях з окремим фінансуванням. Регіональній владі рекомендували сприяти втіленню ініціатив.

Метою заходів є “збереження історичної пам’яті”, підтримка ветеранів і формування іміджу “захисників вітчизни”.

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Ці укази російський лідер підписує кожного року, оскільки військові збори резервістів у країни-агресора відбуваються як плановий захід. Після указу мобілізаційне управління Міноборони розробляє відповідну директиву, яку передають до регіональних військових комісаріатів.

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Далі розпочнуть вручення повісток громадянам Росії в запасі.

Путін і Орбан обговорили війну в Україні − що треба знати

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