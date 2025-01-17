Румунський уряд затвердив нові дати президентських виборів, які пройдуть в країні у травні.

Тоді ж відбудуться місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях, Romania-Insider.

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Вибори президента у Румунії 2025 - що варто знати

«Постанови уряду передують цій надзвичайній постанові, та встановлюють дату виборів: 4 травня 2025 року – президентські та місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях», - сказав після засідання речник уряду Міхай Костянтин.

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Другий тур президентських виборів – у разі необхідності - має відбутися 18 травня.

Громадяни Румунії, які проживають за кордоном, матимуть три дні для голосування.

Однак в останній день, у неділю, вони вже не зможуть проголосувати після закриття виборчих дільниць у Румунії.

Крім цього, у п’ятницю - в перший день голосування - дільниці відкриються о 07.00 годині за місцевим часом замість 12.00 години.

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Якщо на виборчих дільницях залишилися виборці, які очікують свого голосування, графік голосування може бути продовжений.

На початку засідання уряду прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про запровадження заходів проти соціальних мереж, у разі прихильності одному з кандидатів.

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«Ми внесли зміни, щоб забезпечити однакові правила для всіх кандидатів і покласти край практиці, яку ми спостерігали під час останніх виборів, коли платформа соціальних мереж віддавала перевагу певному конкуренту», — заявив Чолаку.

У Румунії анулювали результати виборів

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

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Результати виборів у Румунії

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-мінісстр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце.

Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.