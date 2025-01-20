У Молдові до суду передали справи семи осіб, яких підозрюють у причетності до підкупу виборців перед президентськими виборами та референдумом 2024 року, повідомляє Newsmaker

Вибори у Молдові: сімох осіб підозрюють у підкупі

Прокуратури двох районів заявили про передачу до суду справи проти семи осіб, яких підозрюють у підкупі виборців.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У серпні-жовтні 2024 року підозрювані пропонували виборцям від 300 до 3 тисяч молдовських леїв за голос за певного кандидату на президентських виборах та референдумі щодо вступу Молдови у ЄС. 

Advertisement

Їх також звинувачують в організації зустрічей з метою вплинути на думку громадян та навчити їх використовувати застосунки, через які здійснювались виплати. 

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі або штрафи у розмірі до 57,5 тисяч леїв. 

Санду вдруге склала присягу - що відомо

24 грудня президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном.

Україна, Британія та Литва запускають систему для боротьби з крадіжками зерна
Більше по темі

Україна, Британія та Литва запускають систему для боротьби з крадіжками зерна

Передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів

Президентка Модлови закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.

4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.

“Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити”, − наголошувала Санду.

Advertisement

Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Європа
Білорусь будує фортифікації біля кордону з Литвою Європа
Білорусь будує фортифікації біля кордону з Литвою
Київ Пост
січ. 17
Румунія заявила про порушення авіапростору під час атаки РФ на Україну Європа
Румунія заявила про порушення авіапростору під час атаки РФ на Україну
Київ Пост
січ. 17
У Румунії уряд затвердив нові дати президентських виборів Європа
У Румунії уряд затвердив нові дати президентських виборів
Київ Пост
січ. 17
Бербок критикує німецький уряд через нерішучість щодо підтримки України Європа
Бербок критикує німецький уряд через нерішучість щодо підтримки України
Київ Пост
січ. 17
Читати далі
Литва надала Україні новий пакет допомоги, який містить дрони місцевого виробництва Європа
Литва надала Україні новий пакет допомоги, який містить дрони місцевого виробництва
Київ Пост
38хв тому
Латвія заборонить росіянам і білорусам працювати на критичній інфраструктурі Росія
Латвія заборонить росіянам і білорусам працювати на критичній інфраструктурі
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Україна, Британія та Литва запускають систему для боротьби з крадіжками зерна Європа
Україна, Британія та Литва запускають систему для боротьби з крадіжками зерна
Київ Пост
6г тому
У Таллінні відкрили фотовиставку про Маріуполь Європа
У Таллінні відкрили фотовиставку про Маріуполь
Світовий Конґрес Українців
січ. 17
Спонсорований контент
" Попередній ДБР затримало екскомандира 155-ої бригади ЗСУ, якому інкримінують масове СЗЧ підлеглих
Далі » ЄС виділив €116 млн для навчання дітей українських біженців у Польщі