У Молдові до суду передали справи семи осіб, яких підозрюють у причетності до підкупу виборців перед президентськими виборами та референдумом 2024 року, повідомляє Newsmaker.

Вибори у Молдові: сімох осіб підозрюють у підкупі

Прокуратури двох районів заявили про передачу до суду справи проти семи осіб, яких підозрюють у підкупі виборців.

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У серпні-жовтні 2024 року підозрювані пропонували виборцям від 300 до 3 тисяч молдовських леїв за голос за певного кандидату на президентських виборах та референдумі щодо вступу Молдови у ЄС.

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Їх також звинувачують в організації зустрічей з метою вплинути на думку громадян та навчити їх використовувати застосунки, через які здійснювались виплати.

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі або штрафи у розмірі до 57,5 тисяч леїв.

Санду вдруге склала присягу - що відомо

24 грудня президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном.

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Президентка Модлови закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.

4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.

“Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити”, − наголошувала Санду.

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Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.