Європейська комісія надасть 116 мільйонів євро на навчання українських дітей у польських школах та їх подальшу інтеграцію на європейському ринку праці.

Про це ідеться на сайті Європейської комісії.

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ЄС виділяє €116 млн на освіту українських дітей у Польщі

З лютого 2022 року Польща стала другим домом для багатьох українців, які змушені були рятуватися від війни.

Серед них велика кількість дітей, для яких продовження освіти є критично важливим.

«Фонди підтримають українських дітей шкільного віку, які навчаються у школах Польщі, допоможуть їм краще інтегруватися у суспільство та покращити власні перспективи на ринку праці», - зазначила єврокомісарка з питань навичок і освіти, зайнятості, соціальних прав і демографії Роксана Минзату.

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Новий пакет розрахований на інтеграцію до системи шкільної освіти у Польщі близько 30 000 українських учнів.

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Загалом на підтримку українських дітей у Польщі буде спрямовано 232 мільйони євро, з яких 116 мільйонів надійде від Єврокомісії, 96 мільйонів - з ESF+ та 20 мільйонів - від польського уряду.

Ці гроші призначені, зокрема, для працевлаштування «багатокультурних» помічників, для підготовки вчителів та для поліпшення системи психологічної допомоги українським дітям.

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Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).