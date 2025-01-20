Обраний президент США Дональд Трамп зібрав 250 мільйонів доларів на свою інавгурацію.

Збори проходили у межах Інавгураційного комітету Трампа-Венса, а також інших великих фондів Трампа, повідомляє ABC News.

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Трамп зібрав $250 млн на інавгурацію

Зібрані кошти перевищили суму пожертв на його першу інавгурацію 2017 року, що становила 107 мільйонів доларів.

Друга інавгурація Трампа мала значну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому.

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Ключові пожертви на інавгурацію включають по 1 мільйону доларів від технологічних гігантів Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.

Інавгураційний комітет Трампа також отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії: Ripple, Robinhood, Coinbase.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус і головний юридичний директор Стюарт Олдероті зустрічалися з Трампом на початку цього місяця.

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Традиційно пожертвувала кошти на президентську інавгурацію компанія Bank of America та Boeing.

Адміністрація Трампа назвала три головні питання для припинення війни в Україні

Майбутній радник з нацбезпеки США Майкл Волц в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований рішуче щодо закінчення війни в Україні.

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За словами Волца, на шляху до припинення війни в Україні є три питання, які нібито мають бути головними.

Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня. Раніше республіканець запросив на свою інавгурацію президента Китаю, але замість нього на інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.