Низка пошкоджень підводних кабелів у Європі є наслідком нещасних випадків, а не російської диверсії, заявили на умовах анонімності представники американської та європейської розвідок.

Три інциденти за останні півтора року, коли судна пошкодили підводні кабелі та газопроводи в Європі – деякі з них зачепили їх якорями – викликали підозри, що в цьому винен Кремль, особливо на тлі гібридної війни Росії проти Європи із застосуванням підпалів і вибухів, повідомляють західні агентства.

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Однак представники американської розвідки повідомили Washington Post, що перехоплені повідомлення та інші секретні матеріали, доступні слідчим, свідчать про те, що пошкодження спричинили недосвідчені екіпажі старих суден, і немає жодних доказів, які би вказували на причетність Росії.

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Представники двох європейських розвідувальних служб повідомили Washington Post, що вони погоджуються з оцінкою США. Вони не деталізували наявні докази.

Чому пошкоджені кабелі та трубопроводи в Європі?

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році сталося кілька інцидентів, коли були пошкоджені підводні кабелі та трубопроводи в Європі, в тому числі інцидент із «Північним потоком» у вересні 2022 року.

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Останній інцидент стався 25 грудня, коли судно пошкодило підводний силовий кабель EstLink 2 між Фінляндією та Естонією, зачепивши його своїм якорем. Пізніше фінські прикордонники висадилися на борт судна і затримали двох грузинських членів екіпажу.

ЄС заявив, що це судно є частиною російського «тіньового флоту», за допомогою якого Москва експортує нафту, використовуючи старі незастраховані судна в обхід західних санкцій. В результаті ЄС зажадав посилення санкцій.

Адвокат, який представляє судно, підтвердив Washington Post, що воно перевозило російську нафту, але заперечив будь-які правопорушення, в тому числі звинувачення в обході санкцій.

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17 листопада 2024 року був перерізаний телекомунікаційний кабель Arelion між шведським островом Готланд і Литвою. Наступного дня на південь від шведського острова Оланд був перерізаний підводний кабель C-Lion 1, що з’єднував Гельсінкі з німецьким портом Росток.

У жовтні 2023 року Швеція заявила, що підводний телекомунікаційний кабель, з’єднаний з Естонією, був пошкоджений приблизно в той самий час, коли був розірваний фінсько-естонський газопровід Balticconnector.

Що кажуть експерти про пошкодження кабелів?

Після різдвяного інциденту біля берегів Фінляндії Берлін назвав його «тривожним дзвінком» для Європи, припустивши причетність Росії, а президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що інцидент «безумовно» пов’язаний з Росією.

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У розмові з Washington Post Ерік Чіарамелла, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, який раніше працював заступником офіцера національної розвідки США з питань Росії, сказав, що інциденти цілком можуть бути випадковими, але «важко виключити скоординовану російську кампанію», враховуючи інші операції Кремля в Європі.

Пекка Товері, фінський політик, який обіймав посаду керівника військової розвідки країни, сказав виданню, що ці інциденти і правдоподібне заперечення вписуються в схему гібридної війни Росії в Європі, і стверджувати, що вони були випадковими, – «це повна нісенітниця».

«Найважливіше в будь-якій гібридній операції – це заперечення», – сказав Товірі, додавши, що Росія має спеціальні військові підрозділи для глибоководних операцій, і екіпаж одразу знав би про перетягування якоря, якби це дійсно було випадковістю.

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Майк Планкетт, військово-морський експерт дослідницької фірми з питань безпеки Janes, погодився з думкою Товірі в коментарі Washington Post.

«...Окрім дуже гучного сплеску, буде також багато шуму від якірного ланцюга, що вилітає через люк», – сказав Планкетт, додавши, що довести, що це було зроблено навмисно, все одно буде складно.

Втім, Washington Post також поставив під сумнів потенційний мотив Москви, стверджуючи, що ці інциденти спровокують більш несприятливі санкції проти Кремля.

Розслідування «все ще відкрите», і «ще зарано робити остаточні висновки про причини або комбінації, що призвели до збитків», – заявив в інтерв’ю Washington Post представник Національного бюро розслідувань Фінляндії.