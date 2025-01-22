Російський концерн “Калашников” розпочав постачання армії РФ нових дронів-камікадзе КУБ-2, пише Defense Express.

КУБ-2: характеристики нового російського дрона-камікадзе

Новий дрон має бойову частину вагою 10 кг, що значно більше, ніж у “Ланцета” (3 кг). КУБ-2 може застосовуватися як вдень, так і вночі, ймовірно, завдяки тепловізійним камерам.

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Цікаво, що КУБ-2 фактично є конкурентом “Ланцета”, який також виробляється “Калашниковим”.

Експортні зразки КУБ-2 будуть представлені на виставці озброєння IDEX 2025 в ОАЕ 17-21 лютого.

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7 січня 117-та бригада ЗСУ збила російський безпілотник, який спочатку помилково ідентифікували як “Ланцет”. Пізніше з’ясувалося, що це був КУБ-2.

СБУ повідомила про підозру головному конструктору російських БпЛА ZALA та Ланцет

У жовтні Служба безпеки України повідомила про доказову базу на власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

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Укладення угод із лідером РФ Владіміром Путіним буде набагато складнішим, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Це підприємств в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань РФ. Серед головних зразків БпЛА компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

Зазвичай Росія використовує Ланцети як дрони-камікадзе для атак по бронетехніці ЗСУ,

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