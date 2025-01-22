Російський концерн “Калашников” розпочав постачання армії РФ нових дронів-камікадзе КУБ-2, пише Defense Express.

КУБ-2: характеристики нового російського дрона-камікадзе

Новий дрон має бойову частину вагою 10 кг, що значно більше, ніж у “Ланцета” (3 кг). КУБ-2 може застосовуватися як вдень, так і вночі, ймовірно, завдяки тепловізійним камерам.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Цікаво, що КУБ-2 фактично є конкурентом “Ланцета”, який також виробляється “Калашниковим”.

Експортні зразки КУБ-2 будуть представлені на виставці озброєння IDEX 2025 в ОАЕ 17-21 лютого.

Advertisement

7 січня 117-та бригада ЗСУ збила російський безпілотник, який спочатку помилково ідентифікували як “Ланцет”. Пізніше з’ясувалося, що це був КУБ-2.

СБУ повідомила про підозру головному конструктору російських БпЛА ZALA та Ланцет

У жовтні Служба безпеки України повідомила про доказову базу на власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

Більше по темі Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів − WSJ Укладення угод із лідером РФ Владіміром Путіним буде набагато складнішим, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Це підприємств в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань РФ. Серед головних зразків БпЛА компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

Зазвичай Росія використовує Ланцети як дрони-камікадзе для атак по бронетехніці ЗСУ,