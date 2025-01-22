Президент США Дональд Трамп доручив спеціальному посланнику з питань Росії та України Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, пише The Wall Street Journal.

Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів − подробиці

Призначення відставного генерал-лейтенанта Келлога спецпредставником президента США щодо України сприймається як перший крок у мирних переговорах, які Трамп хоче контролювати сам.

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За словами журналістів The Wall Street Journal, укладення угод із президентом Росії Владіміромм Путіним буде складнішим, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

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Келлог консультуватиме Трампа щодо переговорів, але ексрадник президента США Джон Болтон заявив, що Трамп не шукає порад.

Трамп призначив Келлога з огляду на його військовий досвід, але той ніколи не був дипломатом , тому скоріше за все не братиме участі в реальних переговорах із Росією.

“Трамп насолоджується його компанією і бачить у ньому запекло відданого хлопця, але він ніколи не чинив жодного значущого політичного впливу”, − пояснив один колишній співробітник Ради національної безпеки.

Колишні колеги Келлога стверджують, що його призначили спецпредставником в Україні через запропонований ним минулого року мирний план, який закликає до припинення вогню і врегулювання шляхом переговорів.У плані пропонується утриматися від прийняття України в НАТО і запропонувати Росії пом’якшення санкцій в обмін на підписання мирної угоди.

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Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори

Президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти Росії, якщо її президент Владімір Путін не погодиться на переговори щодо врегулювання війни в Україні.

За словами Трампа, Зеленський “хотів би миру, але для танго потрібні двоє”. Як зазначається, під “другим” американський лідер мав на увазі Путіна.

Під час виступу на нараді Радбезу президент РФ привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США.

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Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером найближчими днями.