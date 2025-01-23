Після того, як сирійська влада змушувала російські військові кораблі більше тижня плавати колами біля берегів, їм дозволили зайти у порт Тартус. Тим часом колись потужна військова присутність Кремля в східному Середземномор’ї продовжує зменшуватися.

Російське вантажне судно «Спарта III», яке тривалий час використовувалося для матеріально-технічного забезпечення російських військово-морських підрозділів, що діють у Середземному морі, отримало дозвіл на вхід до порту Тартус і взяло на борт військову техніку, яку евакуює Росія. Про це повідомила дослідницька група з питань безпеки Arab-Military.

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Сирійська влада розриває договір оренди з Росією

Дані, опубліковані групою відстеження суден із відкритим кодом Marinetraffic, показали, що «Спарта III» і судно такого ж типу «Спарта I» пришвартовані до центрального причалу військово-морської бази в порту Тартус, яку Росія використовує на умовах оренди з 1970-х років. У середу незалежний аналітик супутникових знімків МТ Андерсон також повідомив, що обидва кораблі, схоже, прямують до порту.

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Останній договір оренди бази підписали у 2017 році тодішній президент Сирії Башар Асад і президент Росії Владімір Путін. Цей документ продовжив на 49 років доступ Росії до єдиної великої військово-морської та військово-технічної бази Кремля за межами Росії. За це Росія не платила Сирії нічого, окрім того, що російські корпорації мали інвестувати 500 мільйонів доларів у розвиток портової інфраструктури. Російська компанія повинна була управляти портом і отримувати прибуток від його роботи.

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У вівторок директор митниці Тартуса Ріяд Джуді заявив у коментарі катарській газеті «Аль-Ватан», що новий сирійський уряд в односторонньому порядку розірвав угоду щодо порту Тартус, що всі доходи від управління портом підуть «сирійській державі», а портових робітників працевлаштує місцева влада. За його словами, російська компанія з 2017 року використовувала наявне портове обладнання, не модернізуючи його відповідно до умов контракту, а тому договір оренди був анулюваний.

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До середи ні Москва, ні Дамаск офіційно не заявляли про припинення чи продовження доступу російського флоту до Тартуса.

Місцеві ЗМІ, навпаки, широко повідомляли, що новий сирійський уряд на чолі з колишнім повстанським угрупованням «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) хоче, щоб російська військова присутність у Сирії припинилася, а вплив Москви був зведений до мінімуму.

У середу українські військово-інформаційні платформи повідомили, що договір оренди військової бази між Дамаском і Москвою було розірвано. Про це, зокрема, йдеться на широко відомому сайті MilitaryNewsUa: «Нова сирійська влада офіційно розірвала угоду з російською стороною про оренду порту Тартус».

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17 січня Міністерство фінансів Сирії оголосило про заборону торгівлі між Сирією і трьома країнами – Іраном, Ізраїлем і Росією – і попередило, що будь-які товари, які потраплять у сферу цієї тепер уже незаконної торгівлі, будуть конфісковані владою.

Російська військова присутність у Сирії скорочується

Починаючи з грудня і до падіння режиму Асада супутники фіксували швидке скорочення російської військової присутності на півночі Сирії, а також скорочення військ і літаків на авіабазі Хмеймім, що перебуває під російським управлінням, до мініміму. Сирійські повстанці, пов’язані з ХТШ, взяли під контроль доступ до аеродрому на початку січня.

Знімки з відкритих джерел зафіксували сотні російських військових машин, які стояли рядами довжиною понад кілометр у порту Тартуса, ймовірно, в очікуванні евакуації. Сирійська берегова охорона взяла під контроль доступ до порту з моря в першій половині січня.

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За повідомленнями, сирійська влада заблокувала доступ російських транспортних кораблів до порту як засіб тиску на Москву, щоб вона вивела з країни всі свої війська.

Окрім двох кораблів «Спарта», відкриті джерела зафіксували танкер, який часто підтримує російські військово-морські операції в Середземному морі, а також два штурмові кораблі ВМФ Росії, які плавали колами в міжнародних водах біля Тартуса, поки тривали ці переговори.

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Два російські військові кораблі – «Іван Грен» і «Александр Отраковський» – в минулому ходили з вимкненими GPS-трекерами. У середу їхнє місцезнаходження не відображалося в системі морського трафіку. Останнє місцезнаходження танкера «Генерал Скоболєв» у відкритих джерелах було зафіксоване дев’ять днів тому, коли судно перебувало біля берегів Тартуса, за даними групи vessel.finder.

Що буде з Бердянським портом?

На думку українського дослідника Петра Андрющенка, вихід Росії з Сирії після падіння режиму Асада, можливо, також поставив під загрозу плани росіян перетворити азовський порт Бердянськ на окупованій території України на транспортний вузол для російського бізнесу з метою перевезення українського зерна до Сирії.

У п’ятничному аналізі Андрющенко повідомив, що в серпні 2024 року Федеральна митна служба Росії (ФТС) зі штаб-квартирою в Краснодарському краї відкрила філію в Бердянському порту, що, за його словами, дозволило би російським експортерам маскувати зерно, вирощене на окупованій Росією території України та незаконно вивезене з неї. Ці вантажі призначалися для режиму Асада.

За словами Андрющенка, експортоване зерно дозволило б обійти давні світові заборони на мародерство в окупованій країні, засвідчивши, що українська продукція, переважно пшениця та соя, насправді була вирощена в Росії – фікція, яку би поставили під сумнів легальні імпортери, але не режим Асада.

Андрющенко зазначає, що крах уряду Асада зменшив вибір клієнтів для Москви, але робота в Бердянському порту продовжується, оскільки країни Близького Сходу, такі як Єгипет, також можуть бути готові не надто прискіпливо ставитися до зернових вантажів, що відправляються з Бердянського порту.