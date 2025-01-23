Новий президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку, пише The Guardian.

Трамп закрив південний кордон для нелегальних мігрантів − подробиці

“Президент Трамп уповноважує та наказує Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту вжити всіх необхідних заходів для негайного відбиття, репатріації та видворення нелегальних мігрантів через південний кордон Сполучених Штатів”, − зауважили в заяві Білого дому.

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Тепер Трамп ще більше обмежив доступ до імміграційних законів.

Адміністрація нового президента поклала відповідальність за ситуацію на Джо Байдена.

“Штати, такі як Великий штат Техас, просили федеральний уряд захистити їх від вторгнення під час адміністрації Байдена, але він не зміг уберегти їх від мільйонів нелегальних мігрантів, які прибувають до США, захоплюють їхні громади та накладають багатомільярдний фінансовий тягар на бюджети штатів і місцевих органів влади”, − наголосили в Білому домі.

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20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.

Адміністрація президента Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу мігрантам записуватися на прийом у пункті в’їзду.

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Сайт Митної та прикордонної служби тепер повідомляє, що з 20 січня функції застосунку не доступні, а записи на прийом скасовано.

Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом і помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія.

Трамп пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.

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