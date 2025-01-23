Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) спільно з Міністерством закордонних справ евакуювали трьох українських моряків, які перебували в полоні єменських хуситів, повідомило ГУР.

Українська розвідка та МЗС звільнили полонених моряків − подробиці від ГУР

Операція з порятунку відбулася за допомогою Султанату Оман.

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Звільнені моряки були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке було захоплено хуситами в Червоному морі 19 листопада 2023 року.

Операція зі звільнення тривала понад рік і включала складні переговори з хуситами.

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Військові розвідники встановили перший контакт з полоненими моряками лише 3 квітня 2024 року. 22 січня 2025 року громадян України було звільнено.

Наразі звільнені моряки прямують на зустріч з родинами. Їм буде надано необхідну допомогу та реабілітацію.

“Україна завжди докладає зусиль у боротьбі за кожного свого громадянина, який потрапив в біду в будь-якій точці світу”, − наголосило ГУР.

Більше по темі Сили оборони здійснили наймасованіший удар по російським об’єктам Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

Москва вербує єменських найманців для війни в Україні

У листопаді стало відомо, що Росія завербувала для війни в Україні сотні єменських найманців – деяких обманом – через компанію, пов’язану зі збройним угрупованням Хуті.

}м обіцяли високу платню й навіть російське громадянство, але примусово зарахували до російських збройних сил для участі в бойових діях в Україні.

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З листопада 2023 року підтримуване Іраном угруповання Хуті атакує в Червоному морі судна, які, як вони стверджують, пов’язані з Ізраїлем. Тим самим вони порушують світову торгівлю, через що судноплавні компанії змушені відводити маршрути своїх суден подалі від Суецького каналу.