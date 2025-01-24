Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц в разі обрання у перший день на посаді закриє кордони для нелегальних мігрантів, повідомило n-tv.

Мерц закриє кордони для нелегальних мігрантів − подробиці

“У разі мого обрання федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина, в перший день мого терміну повноважень я доручу міністерству внутрішніх справ за допомогою політичної компетенції федерального канцлера постійно контролювати німецькі державні кордони з усіма нашими сусідами і відкидати всі спроби незаконного в’їзду без винятку”, − пояснив він.

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За його словами, він не піде на компроміси щодо цього питання з можливими коаліційними партнерами.

Мерц додав, що прагне впускати в країну тих осіб, які хочуть вʼїхати легально та можуть надати паспорт чи візу. Однак кандидат у канцлери зауважив, що федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.

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Понад 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС

Станом на кінець листопада 2024 року понад 4,2 млн українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині − 1 152 620; 27,2% від загальної кількості.

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За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

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