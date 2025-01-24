У ніч на 24 січня сили української ППО збили 25 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 23-24 січня − подробиці
Росія атакувала Україну 58 БпЛА, які запустили з Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії.
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Дрони збивали в Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.
Внаслідок атак на Київщині та Чернігівщині є постраждалі і загиблі.
27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Останні обстріли України − що треба знати
Минулої ночі, 23 січня, Повітряні сили виявили 92 БпЛА, які запустили з Міллерово, Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда. Ворог також запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької облласті в РФ.
Уламки російських дронів влучили в багатоповерхівку на Київщині: є загиблі
ППО збила 57 ударних дронів, а ще 27 були локаційно втрачені.
У ніч проти 22 січня ППО збила 65 дронів типу “Shahed” і дронів-імітаторів. Внаслідок атаки пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні й багатоквартирні будинки в низці областей України.
21 січня, ППО збила 72 ударні дрони типу “Shahed” і дрони інших типів.