Нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Кремлю треба або сісти за стіл переговорів і піти на поступки, або ж стинутися з новими нищівними американськими тарифами і санкціями, збурили російський медіа-простір, який наповнився неприємними висловлюваннями про віроломних американців.

У середу Трамп на своїй медіа-платформі Truth Social заявив про свою «любов» до російського народу і повагу до радянських жертв Другої світової війни, але попередив, що якщо війна Росії проти України не завершиться найближчим часом, то він примусить Кремль до переговорів тарифами, податками та санкціями.

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Президент США Дональд Трамп виступає під час інавгураційного параду в Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія, 20 січня 2025 року. (Фото Джима ВАТСОНА / AFP)

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Про те, як послання Трампа сприйняла офіційна Росія, можна судити зі статті кореспондента газети «Правда» Алексєя Живова, опублікованій у середу ввечері: «Трамп висунув Росії новий ультиматум. Цього разу він заявив, що якщо Кремль не піде на угоду щодо України, то будуть податки, санкції та акцизи на все, що Росія продає США та іншим країнам».

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Того ж вечора провідний російський пропагандист Владімір Соловйов в ефірі телеканалу «Россия 1» висміяв попередження Трампа, в якийсь момент зобразивши християнського проповідника з півдня США. Після цього Соловйов перейшов до погроз ядерною зброєю.

«О, кілька мільярдів людей, напевно, зараз налякані. Ууу, як страшно! Ооо! Я відчуваю себе американським президентом – (переходить на англійську) «Ну! Поговори з Ісусом!» (переходить на російську) І що потім?... Це вже занадто. Це так, ніби (Трамп очікує), що всі тут зітхнуть і скажуть: «Все (ми здаємося)!»»

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Потім, дивлячись у камеру, Соловйов попередив Трампа і його прихильників про ядерний удар по США: «Не хвилюйтеся. Все буде погано (для вас). А потім дуже погано. А потім все буде повний Орєшнік. А потім стане дуже добре. Просто не відразу. І не для всіх».

22 листопада минулого року Росія запустила по Дніпру ракету «Орєшнік» – першу за час війни балістичну ракету середньої дальності, здатну нести ядерну боєголовку. Ядерного заряду в ній не було.

Президент Владімір Путін заявив, що новітню ракету «Орєшнік» неможливо перехопити, і що вона є доказом військової могутності Росії. Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) зі свого боку заявило, що російська ракета пошкодила кілька заводських будівель, а серед її уламків були знайдені компоненти, яким понад двадцять років.

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Карен Шахназаров – кінопродюсер і політичний коментатор, який часто з’являється в програмі Соловйова «Новости», – сказав, що США – ворог Росії, і попередив, що переговори і зустріч Трампа і Путіна можуть бути пасткою.

«Я взагалі не очікую, що ці переговори допоможуть ситуації. Все може стати ще гірше. Може стати набагато гірше. Я, наприклад, слухаю всі ці заяви (американських чиновників), про те, що президенти навіть зустрінуться. Можливо, буде телефонний дзвінок. І цілком можливо, що Росії будуть висунуті умови, абсолютно неприйнятні для неї. І тоді можуть бути більш масовані поставки зброї в Україну. І, не дай Бог, можливо, навіть ядерної зброї! Це можливо! Він (Трамп) може це зробити!»

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Александр Сладков – «військовий кореспондент», який часто з’являється на російському державному телебаченні, – заявив, що Росія і росіяни здатні й будуть протистояти тиску Трампа.

«Трамп погрожував нам двічі за один день. Ніяких ілюзій. Це капіталіст, якому начхати на інші країни. Але не хвилюйтеся, Росія – як КаМАЗ – чим важчий вантаж, тим краще їде. Нерозумно говорити про блокаду (США) однієї шостої суші Землі», – сказав Сладков на своєму телеканалі, який має майже 900 000 підписників.

Державна інформагенція «РИА Новости» звинуватила Трампа в тому, що він перекручує факти і стверджує, що Радянський Союз втратив приблизно вдвічі більше людей у війні з німецькими загарбниками, ніж це було насправді. У своєму пості в Truth Social Трамп назвав цифру в 60 мільйонів.

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РІА «Новости» заявила: «За офіційними російськими даними, під час Великої Вітчизняної війни країна втратила 27 мільйонів людей – як цивільних, так і військових. Російська влада не раз заявляла, що деякі західні держави намагаються переписати історію. Путін заявив, що країна [Росія] зобов’язана захищати правду про Велику Вітчизняну війну і протистояти спробам фальсифікації цієї історії».

Сладков сказав, що його розлютило твердження Трампа про те, що Радянський Союз «допоміг» США перемогти у Другій світовій війні: «Ці англосакси ледве спроміглися почати воювати у Європі аж у 1944 році. Ці янкі намагаються назвати свою висадку в Нормандії справжньою битвою. І це на тлі виграних нами гігантських битв у Сталінграді, Воронежі, Курську, Харкові, Берліні!».

Як і Сладков, спонсорована Кремлем інформаційна група «Два майора» – де-факто головна соціальна платформа для російської армії – стверджувала, називаючи американців «пендосами», що Трамп зі своєю командою просто «дістав» Росію своїми викрутасами.

«Це публічний ультиматум. Трамп має жахливе уявлення про керівництво нашої країни, якщо пропонує таку угоду. Не може бути ніякої угоди під тиском... Чому Росія повинна вірити цим пендосам, якщо вони просто намагаються нас обдурити?» – написали автори групи, яка має 1,3 мільйона підписників.

Вони опублікували патріотичне музичне відео під назвою «Росія, вперед!» із роботами, що виробляють ракети, російськими православними церквами і священниками, юнаками, що займаються боксом, Кремлем і російською артилерією, літаками, танками та піхотою. Відео починається з ведмедя і закінчується зображенням Христа.