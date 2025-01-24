Україна повернула 757 тіл українських військових, які загинули на різних напрямках, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернули тіла понад 700 загиблих бійців ЗСУ − подробиці

Вдалося повернути:

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451 тіло захисника, що загинули на Донецькому напрямку

71 тіло оборонців, які воювали на Бахмутському напрямку

51 загиблих героїв з Вугледарського напрямку

13 полеглих захисників з Луганського напрямку

137 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку.

Повернули також 34 тіла з моргів із території Росії.

Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.

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Спільно з експертними установами в найкоротші терміни встановлять осіб загиблих воїнів, яких вдалося повернути.

Скільки тіл загиблих захисників вдалося повернути Україні

20 грудня Україна повернула 503 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках.

29 листопада вдалося повернути 502 тіла військових ЗСУ, які загинули на різних напрямках.

8 листопада вдалося повернути 563 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках.

18 жовтня Україна повернула 501 тіло українського військового, які загинули на різних напрямках.

2 серпня вдалося повернути 250 тіл загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.