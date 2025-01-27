Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов не говорив про загрозу існування України, якщо до літа не відбудуться “серйозні переговори”, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Цитата Буданова про загрозу існування України не відповідає дійсності

“Поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

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У ГУР закликали усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію.

“Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність ― війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення”, - зазначається у повідомленні.

Раніше “Українська Правда” (УП) писала, шо журналістам видання вдалося поговорити з учасником закритої зустрічі, який у розмові зацитував Кирила Буданова ― начебто він вказав на реальність загрози існування України.

Більше по темі ГУР показало знищення російської РЛС на окупованій території Запорізької області Разом з РЛС ліквідовано й обслуговуючий персонал та автомобіль російських фахівців.

“Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України.

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Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло”, − так передав слова очільника ГУР співрозмовник УП.