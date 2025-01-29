В інтерв’ю з колишнім журналістом Rolling Stone, а нині політичним коментатором Меттом Тайббі в понеділковому випуску “Шоу Такера Карлсона“ йшлося про те, які таємниці будуть розкриті, якщо президент США Дональд Трамп продовжить оприлюднювати раніше засекречені документи, наприклад, ті, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді.

Адміністрація Байдена планувала вбивство Путіна − подробиці

Карлсон, колишній ведучий Fox News, заявив, не надавши жодних доказів, що в певний момент президентства Джо Байдена планувалося вбивство президента Росії Владіміра Путіна.

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Карлсон, який минулого року взяв велике інтерв’ю у Путіна у Москві, сказав:

“[Колишній держсекретар США] Ентоні Блінкен дуже хотів справжньої війни, намагаючись, наприклад, вбити Путіна. Адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна, так. Вони намагалися. Це просто божевілля”.

Більше по темі Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори Раніше російський лідер казав, що Президент України Володимир Зеленський не може нічого підписувати нібито через власну нелегітимність.

За його словами, адміністрація Байдена сподівалася, що в результаті виникне “хаос”, який забезпечить їй якийсь “захисний щит” для всієї політики США.

Потім він сказав, що якби цей план вдалося реалізувати, то “хто б тоді взяв контроль над Росією? І що сталося б із запасами ядерної зброї в такій складній країні, яку [більшість] іноземців не можуть зрозуміти? Це божевілля навіть думати про щось подібне”.

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Далі Карлсон категорично заявив (також бездоказово), що за атакою на газопровід “Північний потік - 2” у вересні 2022 року стоять США.

Звичайно ж, прокремлівські пропагандисти в Москві одразу вхопилися за ці твердження, незважаючи на повну відсутність будь-яких доказів того, що такий план (або спроба) коли-небудь мав місце.

Як відреагувала Росія на заяву про планування Байденом вбивства Путіна?

На прохання прокоментувати заяву Карлсона про замах речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує державна інформагенція ТАСС, сказав:

“Російські спецслужби вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки тих, хто перебуває під державним захистом. Це стосується, в першу чергу, глави держави”.

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Відомий російський військовий експерт Серґєй Мардан сказав:

“За словами Такера Карлсона, адміністрація Байдена планувала вбити Путіна. Дуже ймовірно, що так воно і було. Блінкен завжди був особливо впертою людиною, яка, в принципі, готова воювати не тільки до останнього [українця], а й до передостаннього американця. Попереду нас чекає ще багато страшних викриттів про діяльність попередньої адміністрації США і про механізми прийняття рішень у Білому домі при Байдені”.

У грудні, після того, як московська ракета “Орєшнік” вдарила по місту Дніпро, Карлсон взяв інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії Серґєя Лаврова. Той заявив, що Росія “продовжуватиме надсилати повідомлення” у вигляді руйнівних ударів по Україні, якщо Захід продовжуватиме підтримувати Київ.

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Він сказав, що Москва не хоче війни зі США, але буде використовувати “всі засоби” для захисту своїх інтересів, заявивши, що дозвіл Вашингтона на використання Україною американських ракет для ударів по російській території ознаменував небезпечну ескалацію.