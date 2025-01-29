Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість США й інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.

Реакція Зеленського на чергові погрози Фіцо − докладно

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп днями ухвалив рішення, яке значно збільшить експорт американського газу в Європу.

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Український лідер додав, що за газ зі США треба платити грошима, “тоді як за російський газ — ще й незалежністю і суверенітетом”. Він пояснив, що в Європі багато хто пройшов через це й обрав збереження незалежності, “але це не Фіцо”.

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Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Президент України Володимир Зеленський

Зеленський назвав це помилкою, оскільки Європа, за його словами, має бути далекоглядною та розвивати відносини, які зміцнюють народи.

Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським

Раніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російським пропагандистським медіа повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.

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Президент України своє чергою вже відповідав прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч. 13 січня прем’єр Словаччини запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.

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Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, тому Словаччина розгляне контрзаходи.