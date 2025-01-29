Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість США й інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.

Реакція Зеленського на чергові погрози Фіцо − докладно

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп днями ухвалив рішення, яке значно збільшить експорт американського газу в Європу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Український лідер додав, що за газ зі США треба платити грошима, “тоді як за російський газ — ще й незалежністю і суверенітетом”. Він пояснив, що в Європі багато хто пройшов через це й обрав збереження незалежності, “але це не Фіцо”.

Advertisement
Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський назвав це помилкою, оскільки Європа, за його словами, має бути далекоглядною та розвивати відносини, які зміцнюють народи.

Фіцо відмовився їхати до Києва для переговорів із Зеленським

Раніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російським пропагандистським медіа повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.

ФАКТЧЕК: Що наговорили про Україну Трамп і його адміністрація за перший тиждень
Більше по темі

ФАКТЧЕК: Що наговорили про Україну Трамп і його адміністрація за перший тиждень

Адміністрація верзла дурниці, що ціни на нафту допоможуть досягнути миру, про Другу світову війну, кількість танків РФ. Сам Трамп знову брехав, як США «платять забагато» за Україну, а Європа - ні.

Президент України своє чергою вже відповідав прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч. 13 січня прем’єр Словаччини запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу. 

Advertisement

Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, тому Словаччина розгляне контрзаходи.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Зеленський
Хроніка війни в Україні. 29 січня: «Росія продовжує спроби наступу на сході України» США
Хроніка війни в Україні. 29 січня: «Росія продовжує спроби наступу на сході України»
Тимур Дубовик
6г тому
Зеленський розповів, що загрожує Україні у випадку масової демобілізації Росія
Зеленський розповів, що загрожує Україні у випадку масової демобілізації
Київ Пост
1д тому
Хроніка війни в Україні. 28 січня: «Абсолютно тупо, нелогічно і безвідповідально» НАТО
Хроніка війни в Україні. 28 січня: «Абсолютно тупо, нелогічно і безвідповідально»
Тимур Дубовик
1д тому
Зеленський запропонував Молдові варіант виходу з енергетичної кризи Зеленський
Зеленський запропонував Молдові варіант виходу з енергетичної кризи
Київ Пост
2д тому
Читати далі
ЄС не буде забороняти Росії заробляти на продажу СПГ Росія
ЄС не буде забороняти Росії заробляти на продажу СПГ
Київ Пост
35хв тому
Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори Путін
Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори
Київ Пост
1г тому
ФАКТЧЕК: Що наговорили про Україну Трамп і його адміністрація за перший тиждень Росія
ФАКТЧЕК: Що наговорили про Україну Трамп і його адміністрація за перший тиждень
Київ Пост
2г тому
ЄС відкриє два переговорні кластери для прискорення вступу України Європа
ЄС відкриє два переговорні кластери для прискорення вступу України
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній Адміністрація Байдена планувала вбити Путіна – Такер Карлсон
Далі » ЄС відкриє два переговорні кластери для прискорення вступу України