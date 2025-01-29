Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа призупинила надання всіх федеральних грантів та позик, пише The Washington Post.
Трамп заморозив федеральне фінансування грантів і позик − докладно
Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.
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Призупинення не стосується програм соціального забезпечення, медичного страхування та допомоги, яка надається безпосередньо фізичним особам.
Водночас під заборону потрапили фінансування для іноземної допомоги, гранти для НУО, програми, пов’язані з різноманітністю, рівністю та інклюзивністю (DEI), фінансування “зеленого нового курсу”.
Відомства мають провести аналіз своїх програм грантів і позик на відповідність указам президента Трампа.
До 10 лютого відомства повинні подати списки призупинених проєктів.
Суд заблокував рішення адміністрації Трампа про замороження федеральних грантів
USAID призупинило всі гуманітарні проєкти в Україні
Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.
Цей крок є частиною повного перегляду президентом США Дональдом Трампом американського фінансування інших країн.
Новий очільник США також скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом і помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія. Пріоритетом він назвав створення гордої, квітучої та вільної держави. Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.