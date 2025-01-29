Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа призупинила надання всіх федеральних грантів та позик, пише The Washington Post.

Трамп заморозив федеральне фінансування грантів і позик − докладно

Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Призупинення не стосується програм соціального забезпечення, медичного страхування та допомоги, яка надається безпосередньо фізичним особам.

Advertisement

Водночас під заборону потрапили фінансування для іноземної допомоги, гранти для НУО, програми, пов’язані з різноманітністю, рівністю та інклюзивністю (DEI), фінансування “зеленого нового курсу”.

Відомства мають провести аналіз своїх програм грантів і позик на відповідність указам президента Трампа.

До 10 лютого відомства повинні подати списки призупинених проєктів.

Більше по темі Суд заблокував рішення адміністрації Трампа про замороження федеральних грантів Офіс президента консультуватиметься зі США щодо відновлення фінансування USAID.

USAID призупинило всі гуманітарні проєкти в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

Цей крок є частиною повного перегляду президентом США Дональдом Трампом американського фінансування інших країн.

Advertisement

Новий очільник США також скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом і помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія. Пріоритетом він назвав створення гордої, квітучої та вільної держави. Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.