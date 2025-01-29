У 2024 році Литва визнала 598 білорусів та 125 росіян загрозою національній безпеці, пише Delfi з посиланням на дані литовського Департаменту міграції.
Литва позбавила сотні білорусів та росіян посвідок на проживання
У 2024 році Литва відмовила у видачі тимчасової посвідки на проживання 179 білорусам.
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Ще 232 білорусам не продовжили дію цього документа, оскільки вони були визнані загрозою національній безпеці.
Департамент міграції Литви скасував посвідки на проживання 175 громадянам Білорусі, відмовив у видачі посвідки на постійне проживання трьом і позбавив цього документа ще дев’ятьох.
Тимчасову посвідку на проживання в Литві не видали 35 росіянам, а 36 – не продовжили її, оскільки вони становлять загрозу національній безпеці.
24 громадян Росії були позбавлені тимчасової посвідки на проживання в Литві, яку вони отримали раніше.
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Також 16 росіянам вперше відмовили у видачі посвідки на постійне проживання в Литві.
Литва продовжить обмежувати росіян і білорусів до 2026 року
Литва продовжила національні санкції проти росіян і білорусів ще на рік.
Закон про обмежувальні заходи, діятиме 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.
Раніше Європейський союз готував пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. 16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.
Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.