У ніч проти 30 січня ППО України збила 37 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 29-30 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 81 БпЛА, який запустили з Курська, Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Дрони збивали у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.

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Внаслідок атак уражені промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт у Чернігівській, Сумській, Одеській і Полтавській області.

39 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках»
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Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках»

Росія активно наступає на Покровському, Лиманському й Торецькому напрямках; Україна поділиться бойовим досвідом з НАТО; “Шахед” вдарив по багатоповерхівці в Сумах.

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Минулої доби, українська ППО збила 29 безпілотників. 14 дронів-імітаторів були локаційно втрачені. Ворог також застосував балістичну ракету “Іскандер-М” із Криму.

У ніч проти 28 січня, сили ППО знищили 65 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, які летіли з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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В ніч на 27 січня, сили української ППО збили 57 ударних дронів. 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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