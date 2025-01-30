Новий президент США Дональд Трамп підпише указ, який передбачає пошук способів депортації антиізраїльських активістів, які порушили закони під час протестів, пише New York Post.

Зі США депортуватимуть учасників мітингів на підтримку ХАМАС

Федеральні агентства отримають розпорядження протягом 60 днів знайти юридичні механізми для депортації іноземних активістів, зокрема студентів.

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Відомства мають надіслати до Білого дому рекомендації та окреслити плани Міністерства юстиції щодо розслідування графіті й залякувань на підтримку терористичного угруповання ХАМАС, зокрема в університетських містечках.

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Документ пропонує депортувати з країни іноземців-резидентів, зокрема студентів з візами, які порушували закони під час протестів після терористичних атак 7 жовтня 2023 року.

Трамп відправить 30 тисяч нелегальних мігрантів у в’язницю Гуантанамо

Президент США заявляв, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо на Кубі, місця для 30 тис. мігрантів.

Більше по темі Трамп відправить 30 тисяч нелегальних мігрантів у в’язницю Гуантанамо База США на Кубі містить окрему від американської в’язниці суворого режиму установу для мігрантів, підозрюваних у тероризмі.

База США в Гуантанамо на Кубі містить установу для мігрантів − окремо від американської в’язниці суворого режиму для іноземних підозрюваних у тероризмі.

Колумбія погодилася “необмежено приймати” нелегальних мігрантів, депортованих зі США. Штати та Колумбія домовились про прийом мігрантів з Колумбії та дозволять їхнє повернення в країну на військових літаках США без обмежень і затримок.

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22 січня Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку.

Штати провели наймасштабнішу в історії операцію з депортації нелегальних мігрантів, заарештувавши 538 осіб. Сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками.