Міністерство оборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» вітчизняного виробництва.

Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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“Змій логістичний”: робот для евакуації та логістики в ЗСУ - характеристики

Цей робот розроблений для вирішення логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій.

Його низький профіль забезпечує малу помітність, а балістичний і протимінний захист гарантують безпеку в небезпечних умовах.

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Цей робот-транспортер, «Змій логістичний», може перевозити значні вантажі як безпосередньо на собі, так і за допомогою причепа.

Його потужності достатньо не лише для евакуації людей та вантажів, але й для буксирування легкої автотехніки з небезпечних зон.

Функціональність робота можна розширити, встановивши додаткові модулі.

«Змій логістичний» обладнаний безшумним електричним двигуном.

Робот оснащений металевими колесами з широкими ґрунтозачіпами, що дозволяє йому впевнено рухатися по бездоріжжю, долаючи каміння, трясовину та неглибокі водні перешкоди.

Керування роботом здійснюється оператором дистанційно, забезпечуючи його безпеку.

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Кодифікування нової зброї у ЗСУ − що відомо

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27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

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11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

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Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.