У 2024 році в Україні заблокували 118 мобільних застосунків та 4460 сайтів, які надавали послуги онлайн-казино, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Боротьба з нелегальними онлайн-казино: результати 2024 року

“Продовжуємо боротися з незаконним ринком азартних ігор та поширенням лудоманії в Україні”, − йдеться в повідомленні Мінцифри.

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За ініціативою президента Мінцифра звернулася до Apple і Google з проханням видалити з маркетів нелегальні онлайн-казино.

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Протягом року було заблоковано застосунки в таких додатках:

92 в AppStore;

26 у Google Play.

Крім того, за розпорядженням Держспецзв’язку було закрито 4460 сайтів онлайн-казино.

Україна посилила контроль за організаторами азартних ігор

Верховна Рада прийняла рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та запровадження більш ефективного контролю за гральним ринком.

Закон запровадив заборону на рекламу азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту.

На заміну фактичним перевіркам запроваджується контрольована гра як інструмент державного нагляду за ринком.

У квітні Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті. Наприкінці березня на сайті Офісу Президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.

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Kyiv Post поспілкувався з військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії.

В кінці грудня Державне бюро розслідувань затримало керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого підозрюючи його у допомозі РФ та незаконному володінні значною кількістю наркотичних речовин.