Після падіння режиму Башара Асада в Сирії понад 80 тисяч сирійських біженців повернулися з Туреччини на батьківщину, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Сирійські біженці повертаються до Сирії − подробиці

“З 9 грудня 81 тисяча 576 наших сирійських братів повернулися до своєї країни добровільно, безпечно, з честю та порядком”, −  заявив Єрлікая.

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Загалом, з 2017 року до Сирії повернулися 821 579 сирійців.

За словами міністра, наразі в Туреччині легально перебувають понад 4 млн іноземців, з них 2,8 млн - сирійці.

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У 2024 році з Туреччини було депортовано 142 536 нелегальних іммігрантів.

Україна готова замінити російські товари в Сирії

Україна готова постачати товари до Сирії після того, як нова влада країни розірвала угоду з Росією про управління портом Тартус. Речник МЗС підтвердив готовність України і надалі надавати гуманітарну підтримку сирійському народу, якої він дуже потребує.

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27 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили в Сирію.

Борошно відправили у межах гуманітарної ініціативи “Зерно з України” за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Раніше міністр закордонних справ Сирії Асаад Хассан аш-Шайбані оголосив про намір розвивати стратегічне партнерство з Україною.

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