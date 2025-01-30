Після падіння режиму Башара Асада в Сирії понад 80 тисяч сирійських біженців повернулися з Туреччини на батьківщину, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Сирійські біженці повертаються до Сирії − подробиці

“З 9 грудня 81 тисяча 576 наших сирійських братів повернулися до своєї країни добровільно, безпечно, з честю та порядком”, − заявив Єрлікая.

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Загалом, з 2017 року до Сирії повернулися 821 579 сирійців.

За словами міністра, наразі в Туреччині легально перебувають понад 4 млн іноземців, з них 2,8 млн - сирійці.

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У 2024 році з Туреччини було депортовано 142 536 нелегальних іммігрантів.

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