В Європейському Союзі обговорюється ідея відновлення імпорту російського газу в рамках можливого мирного врегулювання війни в Україні, повідомляє FT.

ЄС може знову купувати газ у Росії - за яких умов

Прихильники відновлення закупівель російського газу вважають, що це допоможе знизити ціни на енергоносії, спонукатиме Росію до переговорів та сприятиме припиненню вогню.

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Пропозиція відновити постачання російського газу до Європи зустріла критику з боку найближчих союзників України.

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Попри це, ідея знайшла підтримку у деяких німецьких та угорських чиновників, а також в інших країнах ЄС, які сподіваються таким чином зменшити витрати на енергоносії.

«Деякі великі країни-члени ЄС тиснуть на ціни на енергоносії, і це, звичайно, один із способів їх знизити», — сказав один із чиновників.

За даними видання, це значно підвищило б доходи Москви.

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Європейські чиновники та дипломати з деяких східноєвропейських країн обурені можливою перспективою відновлення імпорту російського газу, адже останні три роки вони докладали значних зусиль для зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Поновлення дискусій щодо імпорту російського газу викликало занепокоєння серед американських постачальників зрідженого природного газу, які розраховували на укладання довгострокових контрактів з європейськими компаніями.

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Американські постачальники СПГ побоюються, що відновлення транзиту російського газу через Україну зробить їхній газ надто дорогим для Європи.

Однак європейська промисловість потребує дешевих енергоресурсів, адже ціни на газ в Європі значно вищі, ніж у США.

Угорщина та Словаччина, уряд якої має проросійські погляди, тиснуть на ЄС, щоб той змусив Україну відновити транзит російського газу.

Чому ЄС не буде забороняти Росії заробляти на продажу СПГ?

Євросоюз не планує вводити повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в межах нового, 16-го пакету санкцій проти Росії.

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Російський скраплений газ, як і раніше, постачатиметься на більшість терміналів Євросоюзу.

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС пролонгували обмежувальні заходи проти Росії на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії. Висока представниця ЄС також зазначала, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни.