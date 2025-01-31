Озброєне крило ХАМАС, “Бригади аль-Кассам”, підтвердило загибель свого військового лідера Мохаммеда Дейфа та його заступника Марвана Ісси, повідомляє Reuters.

Хто такий Мохаммед Дейф?

Ізраїль заявляв про їхню ліквідацію ще у серпні 2024 року внаслідок авіаудару по сектору Газа.

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Вважається, що Дейф та Ісса були організаторами нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, який спровокував війну в Газі.

“Бригади Аль-Кассам” також повідомили про загибель трьох інших високопоставлених членів своєї генеральної військової ради.

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Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню

26 січня терористичне угрупування ХАМАС не надало Ізраїлю інформацію про статус заручників, які мають бути звільнені найближчими тижнями, що є порушенням угоди про звільнення полонених і припинення вогню в Газі.

Раніше ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць. Усі вони є військовими.

Більше по темі Ізраїль спростував передачу Україні трофейної російської зброї Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало рішень щодо передачі цієї зброї.

Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив тиждень тому. Їх утримували в Газі від 7 жовтня 2023 року.

Обміни між Ізраїлем та ХАМАСом стали можливі після того, як 19 січня почало діяти перемир’я.