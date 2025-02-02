Уряд дозволив бронювати всіх медичних працівників державних та комунальних медзакладів.

Також отримати відстрочку від мобілізації можуть прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Бронювання медичних працівників

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що зміни стосуються лише медичних працівників.

Для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними.

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Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до половини військовозобов’язаних чоловіків. Збільшити цей відсоток можна було лише за окремим рішенням міністра оборони.

«Прийняте рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони. Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити», - пояснили у міністерстві.

У Резерв+ повернули відстрочки для студентів та аспірантів

З 22 січня студенти та аспіранти знову зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+.

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Через масштабну кібератаку на реєстри Міністерства юстиції протягом місяця ця функція була недоступна.

19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси. Тоді тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Наприкінці січня Україна повністю відновила роботу реєстрів.