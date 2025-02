Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив в інтерв’ю військовому сайту The War Zone (TWZ), що нещодавні повідомлення ЗМІ про майже повне відведення військ Північної Кореї від лінії фронту “помилкові”.

ГУР спростовує інформацію про виведення військ КНДР

За його словами, в Курській області РФ досі воюють до 8 000 військових КНДР, хоча важкі втрати, яких вони зазнали, вплинули на їхні операції, через що вони були передислоковані з деяких районів зони бойових дій. За словами Буданова, причини цього не зрозумілі:

«Треба почекати деякий час, щоб побачити, чи є якісь реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів».

Кирило Буданов бере участь у 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії “Майбутнє вирішується в Україні”. 9 вересня 2023 р. Фото: Фонд Віктора Пінчука / AFP

Коментарі Буданова суперечать поширеним повідомленням українських і зарубіжних ЗМІ, зокрема, The New York Times, CNN, The Times і Kyiv Post про майже повне виведення північнокорейських військ із зони бойових дій у Курській області.

Північнокорейські війська не виведені з Курська

Вони посилалися на джерела в українських спецслужбах, зокрема, на полковника Олександра Кіндратенка, який розповів про це CNN: «Присутність військ КНДР не спостерігається вже близько трьох тижнів, і вони, ймовірно, були змушені відступити, зазнавши великих втрат».

Схожу оцінку дав і командир 1-го українського батальйону бойових водолазів із позивним «Пульс». Пізніше Кіндратенко спростував ці коментарі, заявивши «Українській правді», що його слова стосувалися лише тих ділянок фронту, де діють підрозділи ССО.

Однак, як зазначає TWZ, про відступ північнокорейських військ говорили не лише представники ЗСУ. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у подібному ключі на своєму каналі в мережі Х:

«Деякі північнокорейські підрозділи відведені від лінії фронту в Курській області, згідно з повідомленнями Сил спеціальних операцій України... Виявляється, навіть [лідер КНДР] Кім Чен Ин цінує життя своїх підданих більше, ніж Путін цінує життя росіян. Східний монарх вважає неприпустимими втрати 40% особового складу, а Путін відправляє хвилю за хвилею людей з найбідніших регіонів Росії на штурм українських позицій – на старих «Ладах», мотоциклах, моторолерах і навіть на милицях».

Разом з тим, Буданов підтвердив повідомлення про ліквідацію майже чверті з 12 000 північнокорейських військових, відправлених на Курщину для витіснення українських військ, які вторглися туди в серпні.

Він сказав, що ці втрати були результатом поєднання «відсутності реального бойового досвіду», використання їх у м’ясних штурмах «майже без техніки» і бездумної відданості північнокорейському диктатору Кім Чен Ину.

Незважаючи на це, Буданов заявив, що повідомлення у ЗМІ про виведення військ КНДР «не відповідають дійсності».