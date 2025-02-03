Міністерство закордонних справ Фінляндії опублікувало на своєму сайті інформацію для своїх громадян, які думають поїхати добровольцями на війну в Україну, та їхніх рідних.

Фінські добровольці в Україні - що відомо

На окремій сторінці розміщена базова інформація та відповіді на найбільш поширені запитання.

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На сторінці є інформація про відповідальність добровольців у Фінляндії, а також пояснення щодо дій у випадках поранення, полону, зникнення безвісти чи загибелі, зокрема, щодо повернення речей та виплат.

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“Україна веде легітимну оборонну війну у відповідь на протиправну загарбницьку війну Росії згідно зі Статутом ООН.

Фінляндія підтримує Україну у багато способів, але не відправляє нікого для участі у бойових діях і не заохочує до цього.

МЗС не рекомендує і не закликає до участі у бойових діях добровольцями, але допомагає таким фінам в Україні згідно із законом про консульські послуги”, – йдеться на сайті. 

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Урядовці дійшли згоди, що війна в Україні продемонструвала потребу в розширенні та узгодженні зусиль з виробництва озброєнь у Європі.

У Фінляндії служба у Збройних силах України не карається законом.

Проте, якщо фінські громадяни будуть звинувачені у воєнних злочинах, вони можуть понести відповідальність згідно з законодавством Фінляндії.

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Допомога Україні від Фінляндії - подробиці

31 січня президент Фінляндії Александер Стубб підтримав пропозицію уряду про надання Україні 27-ї партії військової допомоги на майже 200 мільйонів євро.

З міркувань безпеки та для забезпечення успішного доставлення допомоги, міністерство традиційно не розголошує деталей щодо вмісту пакета, способу та термінів його передачі.

Загальна сума військової допомоги, наданої Україні Фінляндією, сягнула 2,5 мільярдів євро.

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