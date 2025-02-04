У ніч проти 4 лютого січня Росія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 37 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 2-3 лютого − подробиці

БпЛА запускали з Курська, Брянська та Орла в Росії.

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Їх збивали в Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Внаслідок атак уражені Сумщина та Черкащина.

28 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

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Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби ППО збила 38 російських дронів. Їх запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ і тимчасово окупованого Криму.

Протягом тижня російські війська сотні разів атакували українські міста та села. Росіяни запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

Хроніка війни в Україні. 4 лютого: «Росіяни майже 100 разів атакували позиції Сил оборони»
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Ворог активно штурмує Покровський, Куп’янський і Торецький напрямки; російські дрони знову налетіли на Україну; план переходу ЗСУ на корпусну структуру управління затверджений.

2 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік. 

У ніч проти 31 січня ППО України збила 59 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів.

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